Apple Store offline in vista dell'evento di stasera: arrivano gli iPhone 13

Seguendo il classico protocollo che precede gli eventi di presentazione dei nuovi prodotti, Apple ha da poco messo offline gli Apple Store di tutto il mondo. Da qualche minuto infatti i negozi online del colosso di Cupertino non sono accessibili al pubblico.

Provando a connettersi tramite app o sito web, si visualizza un generico messaggio d’attesa in cui gli utenti vengono invitati a tornare tra poco.

Al ritorno, ovviamente, non saranno presenti i nuovi prodotti che Apple presenterà stasera: queste operazioni servono infatti ai webmaster e gestori degli Store per aggiornare il backend del sito e prepararlo in vista del reveal ufficiale.

Apple stasera alle 21 terra l’evento “California Streaming”, nel corso del quale dovrebbe presentare la nuova lineup di iPhone 13, il nuovo Apple Watch Series 7 e secondo le ultime voci di corridoio anche un iPad di nona generazione low-cost. In programma anche l’annuncio della data di lancio dei nuovi sistemi operativi mostrati durante la WWDC, mentre i MacBook e gli iPad Pro non dovrebbero essere della partita.

Qualora Apple dovesse riprendere quanto fatto in precedente, i preordini dei nuovi iPhone potrebbero partire già venerdì prossimo, con lancio pubblico che dovrebbe andare in scena il 24/9.

Everyeye ovviamente seguirà l’evento in diretta con tutte le notizie e gli approfondimenti del caso.