Apple Store di Piazza Liberty: annunciati i primi eventi

Mancano sette giorni esatti all'apertura dell'Apple Store di Piazza Liberty a Milano, ed il colosso di Cupertino ha provveduto ad aggiornare la pagina ufficiale del proprio sito web italiano, su cui ha aggiunto i primi eventi che si terranno presso il particolare negozio che sorgerà nel capoluogo lombardo.

Il 26 Luglio, in occasione dell'inaugurazione, presso l'anfiteatro dello Store si terrà, dalle 20:00 alle 20:45, il concerto di L I M, mentre il giorno dopo sarà la volta di "Matti autoritratti con Olimpia Zagnoli", dalle 18:30 alle 20:00 nell'ambito del progetto Arte Live.

Il giorno dopo inizieranno invece le classroom fotografiche: dalle 17:00 alle 18:30, Piotr Niepsuj terrà il laboratorio fotografico "Perfette Imperfezioni", mentre l'ultimo evento in programma al momento è dedicato ai ragazzi e si terrà il 29 Luglio dalle 11:00 alle 12:30, e vedrà la partecipazione di Burrnd, che terrà l'evento "Disegna l'Estate".

Le iscrizioni saranno aperte da domani, 20 Luglio, attraverso la pagina ufficiale raggiungibile a questo indirizzo.

Interessante notare come Apple abbia allestito una pagina sul proprio sito web italiano dedicata interamente allo Store di Piazza Liberty, che aprirà i battenti tra una settimana e rappresenterà un vero e proprio punto d'aggregazione per i milanesi. Come si legge nella didascalia, infatti, "Today at Apple offre ogni giorno sessioni gratuite di arte e design, fotografia, coding e molto di più. Ecco i primi appuntamenti: partecipa e trova ispirazione per quello che anche tu vorrai fare domani".