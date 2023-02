Ad Apple Store Piazza Liberty 'Change Means Business': sessioni gratuite fino al 16 Marzo

Apple ha annunciato che fino al 16 Marzo 2023 sarà possibile partecipare, presso l’Apple Store di Piazza Liberty a Milano ed Online a “Change Means Business”. SI tratta di sessioni gratuite aperte a tutti che vedranno la partecipazione di alcune personalità innovative legate al mondo dell’imprenditoria.

I partecipanti avranno la possibilità di ricevere consigli, scoprire come far crescere l proprio business e farsi ispirare. L’iniziativa è in collaborazione con il team Apple Business, Rivista Studio e The Dots, e per le sessioni con suoni amplificati è disponibile anche un kit acustico.

Di seguito il programma ufficiale diffuso da Apple.

Giovedì 2 marzo, 18:30-20:00 (Apple Piazza Liberty)

Lab design: La tua idea di festival con Threes Productions

I partecipanti potranno immaginare la loro idea di festival insieme a Ruggero Pietromarchi, direttore creativo dell’agenzia Threes Productions, realtà che sviluppa e promuove progetti sperimentali legati ad arte e cultura con un’attenzione rivolta sempre alla consapevolezza ambientale. Terraforma è il core project cresciuto negli anni fino a diventare un format. Nel corso della sessione ci si ispirerà al progetto sostenibile Terraforma identificando una potenziale location, un tema musicale e un supporto visivo. Poi, usando iPad e Apple Pencil, i partecipanti e le partecipanti proveranno a creare una bozza del loro evento culturale.

Giovedì 9 marzo, 18:30-20:00 (Apple Piazza Liberty)

Una conversazione con MalaTesta Lit. Ag.

Con Monica Malatesta e Simone Marchi di MalaTesta Lit. Ag., agenzia che rappresenta solo autori italiani portando le loro storie al successo attraverso la vendita di diritti cinematografici, TV e traduzione; i suoi autori hanno vinto i più prestigiosi premi letterari italiani. Nel corso della sessione spiegheranno come cambia il linguaggio espressivo se, partendo da un libro, si lavora a un progetto per il cinema e la TV. Nel viaggio fra diversi mercati, trasposizioni e lingue, ogni partecipante potrà scoprire come si accompagna una storia nel percorso per il successo.

Giovedì 16 marzo, 18:30-20:00 (Apple Piazza Liberty)

Exclusive: Presenta l’identità del tuo brand con MEDEA

MEDEA è un brand nato nel 2019 che realizza accessori di moda di alta qualità indossati da grandi nomi dello spettacolo e dell’arte e che opera fra NYC, Parigi e Milano. I partecipanti alla sessione potranno farsi ispirare dal percorso di Giulia e Camilla di MEDEA nel mondo della moda, scoprire come trasferire l’identità di un marchio a chi avrà il ruolo di promuoverla per raggiungere il pubblico nel modo più efficace. Nel corso dell’incontro potranno anche creare una bozza su iPad da proporre a fotografi e comunicatori, per far brillare il loro lavoro.