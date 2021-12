Apple Store si prepara alle festività: compare un bizzarro Easter Egg

Anche in casa Apple fervono i preparativi per le festività in arrivo. Mentre su su Google si può vedere il Natale alla Casa Bianca e in generale tutto il mondo tech si sta movimentando in questa direzione, scopriamo cosa succede a Cupertino.

Il primo approccio di Apple, in questo contesto, è stato l'introduzione di un curioso Easter Egg sulle pagine dell'Apple Store Retail. Visitando l'app Apple Store sul proprio dispositivo ed effettuando una ricerca utilizzando le parole "Let it snow", infatti, inizieranno a comparire tantissimi fiocchi di neve animati sullo schermo mentre si fa shopping all'interno del negozio.

Al momento la funzionalità non sembra attiva sulla versione web e la stessa cosa vale per l'App Store, ma sappiamo che questo simpatico scherzo non è affatto un inedito per Apple che già in altre annate lo aveva proposto strappando più di un sorriso ai suoi utenti.

Un piacevole ritorno, quindi, che ci proietta dritti verso il Natale 2021, mentre già abbiamo ricevuto le prime anticipazioni sui dispositivi del prossimo anno. Infatti, solo nelle ultime ore siamo venuti a conoscenza di un incredibile leak sui dispositivi Apple del 2022, tra i quali un iPad Pro e un MacBook Air completamente ridisegnati. Inoltre, sembra che il gigante dell'elettronica sia interessato a mettere sul banco anche un MacBook Pro economicamente più accessibile. Il tutto mentre sembra avvicinarsi finalmente anche il lancio del primo dispositivo Apple dedicato alla Mixed Reality.