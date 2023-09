Gli Apple Store si preparano ad iPhone 15: tutte le novità in arrivo domani 12 Settembre

Quando manca sempre meno all’evento Apple del 12 Settembre 2023, emergono nuovi dettagli e retroscena su ciò che andrà a svelare la società americana. A quanto pare, secondo quanto affermato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, si sarebbe già messa in moto la macchina organizzativa per preparare gli Apple Store.

Apple a quanto pare avrebbe intenzione di spingere ulteriormente le configurazioni in-store dei nuovi iPhone rispetto agli anni precedenti, per presentare ai clienti le novità presenti sui nuovi dispositivo. A conferma di come gli Store si stiano già preparando ad accogliere i nuovi dispositivi, in alcuni punti vendita già non risultano disponibili Apple Watch Ultra, i cinturini per Apple Watch, le custodie in pelle per iPhone, iPhone 12, iPhone 13 mini e iPhone 14 Pro.

Con ogni probabilità, Apple continuerà a vendere iPhone 14 ed iPhone 14 Plus a prezzi più bassi rispetto a quelli di lancio, mentre gli iPhone 14 Pro probabilmente saranno fuori produzione. In programma un altro calo di prezzo per iPhone 13 mentre iPhone 13 Mini dovrebbe essere pensionato.

Già dalla sera del 12 Settembre, dovrebbe esserci un vero e proprio reset degli inventari. Gurman parla anche di una “manager call” dopo l’evento, un evento piuttosto insolito. Probabile che quindi alcuni dispositivi arrivino negli Store subito dopo il keynote, come le AirPods Pro con USB-C.

iPhone 15, Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 molto probabilmente potranno essere preordinati il 15 settembre, con disponibilità pubblica dal 22 settembre.