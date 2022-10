Un Apple Store del Regno Unito ha 'spoilerato' quando sarà lanciato iPhone 15

Mentre sono disponibili da poche settimane i nuovi iPhone 14, il colosso di Cupertino ha prevedibilmente già iniziato i lavori su iPhone 15. Nel frattempo, però, dall’Apple Store Uk è stato “spoilerato” quando sarà lanciato il nuovo smartphone.

Come riportato da MacRumors, infatti, ai dipendenti di Apple Milton Keynes è stato detto che non possono prendere ferie tra il 15 settembre 2023 e il 7 ottobre 2023 e il 2 dicembre 2023 e l’inizio di gennaio 2024. Se per quest’ultimo periodo le motivazioni sono da ricercare nel fatto che coincide con il periodo delle festività natalizie, per il primo è innegabile che sia legato al lancio dei nuovi prodotti Apple, tra cui dovrebbe figurare il nuovo iPhone 15 che come da protocollo dovrebbe essere presentato in autunno.

Apple solitamente blocca le ferie immediatamente prima del lancio dei nuovi device, e questo viene comunicato direttamente ai dipendenti con breve preavviso attraverso un’app interna. Questa volta però il colosso di Cupertino ha deciso di cambiare approccio ed ha messo in guardia i propri dipendenti con lauto anticipo. Apple spiega che in questo modo il team “si assicurerà che i negozi siano meglio attrezzati durante i periodi di picco”. Non è chiaro se lo stesso sia stato comunicato anche in altre regioni o meno.

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple differenzierà ulteriormente iPhone 15 Pro dal 15 Pro Max.