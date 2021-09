Apple, rimborsi più semplici per gli acquisti in-app ma solo su iOS 15: perché?

Il 20 settembre Apple ha rilasciato iOS 15 in tutto il mondo. Insieme all'aggiornamento del sistema operativo per iPhone, il colosso di Cupertino ha reso disponibile anche Apple StoreKit 2, un set di API pensate per gli acquisti in-app e per gli abbonamenti.

Il kit introduce delle nuove API che "determinano quali prodotti possono rientrare nelle offerte, danno una visione rapida della cronologia degli acquisti in-app degli utenti e controllano con un click lo stato degli abbonamenti". La novità più importante per gli utenti è però che con StoreKit 2 sarà più semplice richiedere rimborsi per gli acquisti in-app e gestire i propri abbonamenti, migliorando il customer service di Cupertino.

Le nuove API, tuttavia, hanno anche delle limitazioni: esse funzionano solo sui dispositivi aggiornati a iOS 15, mentre Apple richiede ai produttori di integrarle esclusivamente sulle app create per il nuovo sistema operativo. Addirittura, l'azienda consiglia agli sviluppatori di non aggiornare le loro vecchie applicazioni per implementare StoreKit 2, continuando a utilizzare la versione precedente delle API.

La mancata retrocompatibilità di StoreKit 2 potrebbe rivelarsi problematica con il tempo, poiché il colosso di Cupertino ha dato ai suoi utenti la possibilità di non aggiornare i propri dispositivi a iOS 15 garantendo loro le patch di sicurezza: in molti, anche per via dei primi bug emersi su iOS 15, aspetteranno a effettuare l'update sui propri smartphone, perciò non riceveranno nemmeno le tutele garantite da StoreKit 2 per gli acquisti in-app.