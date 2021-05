Apple, uno storico iPad è ufficialmente diventato obsoleto

Il mondo della tecnologia è relativamente "giovane", ma chiaramente il progresso è molto rapido. Per questo motivo, ormai già da qualche anno Apple sta dichiarando obsoleti alcuni storici dispositivi. Questa volta, è il turno di un iPad molto popolare.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e Gizchina, l'iPad di seconda generazione, uscito originariamente nel 2011, ovvero dieci anni fa, è ufficialmente diventato obsoleto in tutto il mondo (fino a pochi giorni fa, mancavano Stati Uniti d'America e Turchia). Ricordiamo che ad annunciare il prodotto fu Steve Jobs: il momento della presentazione "rivive" ancora online in alcuni video pubblicati su YouTube.

In ogni caso, la seconda generazione di iPad ha sicuramente segnato un momento importante per il mercato dei tablet. Gli appassionati con un po' di anni sulle spalle ricorderanno l'introduzione della Smart Cover, che poteva anche "sorreggere" il tablet. Tra le novità, non mancava inoltre il processore A5, che all'epoca venne indicato come "due volte più potente in termini di prestazioni e nove volte più prestante a livello grafico" rispetto all'A4 montato dall'originale iPad.

Erano sicuramente altri tempi, come dimostra la nostra recensione di iPad 2G pubblicata nel 2011, ma molti si ricordano ancora questo dispositivo, nonostante ora sia diventato ufficialmente obsoleto. Per il resto, ricordiamo che nel corso degli ultimi anni molti altri prodotti hanno "subito" la stessa sorte.