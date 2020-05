Apple starebbe studiando lo sviluppo di una nuova Magic Keyboard per iPad

Uno dei principali punti di forza della nuova gamma di iPad Pro 2020 è un suo accessorio, la Magic Keyboard, in grado di trasformare l’esperienza utente di un tablet ed avvicinarla a quella di un laptop classico. Nonostante sia stata commercializzata solo da poche settimane, sembra che Apple stia pensando ad apportare alcuni cambiamenti.

A differenza della precedente Smart Keyboard Folio, che fungeva sia da cover protettiva che da tastiera, la Magic Keyboard ha aggiunto la possibilità di utilizzare il trackpad su iPad Pro oltre a permettere il posizionamento del dispositivo secondo varie inclinazioni. E’ stata dunque progettata per modificare radicalmente l’esperienza offerta dall'utilizzo di un iPad standard.

Secondo un brevetto scovato da PatentlyApple, la società americana starebbe valutando la possibilità di creare una nuova soluzione senza il trackpad, sostituendolo con delle strisce sensibili al tocco, posizionate su entrambi i lati della tastiera.

Oltre ad abbandonare il trackpad, decisamente più comodo ed immediato, questo brevetto mostrerebbe anche l’implementazione di un microfono e di alcuni sensori in grado di rilevare le vibrazioni sonore. Lo scopo sarebbe quello di identificare i gesti e le azioni eseguite sulla superficie su cui è stato posizionato l'iPad.

Si potrebbe, per esempio, utilizzare il tavolo su cui è poggiato il tablet o la scrivania per scorrere tra un documento e l’altro o per aprire e chiudere un’applicazione. Questi sensori potrebbero rilevare anche la forza utilizzata per premere determinati pulsanti della tastiera. L'aggiunta di sensori per la vibrazione e di un microfono sarebbero utili anche per permettere l’utilizzo di altre tastiere come la Magic Pro aumentando così produttività.

Si tratta chiaramente solo di un brevetto e non è detto che possa diventare realtà. Ad ogni modo, è probabile che Apple stia rivedendo qualche passaggio della sua nuova tastiera soprattutto dopo le varie segnalazioni di problemi nella durata della batteria dell'iPad Pro collegato proprio alla Magic Keyboard.