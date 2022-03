Apple Studio Display a nudo: ecco cosa si trova sotto la scocca

Da sempre, il teardown dei prodotti Apple si rivela fondamentale per scoprire alcune caratteristiche taciuto dalla casa di Cupertino riguardo ai propri dispositivi. Il caso di Apple Studio Display non fa eccezione, poiché solo pochi giorni fa abbiamo scoperto che Apple Studio Display ha una memoria da ben 64 GB.

Tuttavia, i teardown hanno anche un'altra utilità: essi permettono infatti di dare un'occhiata all'architettura del dispositivo, a come sono assemblate le sue parti ed a quanto esse siano riparabili. Proprio per questo, Apple sembra aver rilasciato un'immagine di Apple Studio Display con il pannello posteriore aperto, che mostra le componenti del monitor e il loro posizionamento al suo interno. Potete dare un'occhiata all'immagine in calce a questa notizia.

Dando un'occhiata alla fotografia, reperita da Macrumors e destinata probabilmente ai tecnici specializzati, possiamo notare la presenza di tre moduli hardware separati nel monitor di Cupertino. Il primo, quello in alto a destra, è il modulo dell'alimentazione. Il secondo, in basso a destra, è invece dedicato alle componenti più importanti, come la memoria da 64 GB e il chip A13 Bionic di Apple Studio Display.

Al di sopra dei due moduli centrali, invece, troviamo due ventole di raffreddamento per il dispositivo, che dovrebbero entrare in azione solo qualora la sua temperatura interna aumentasse troppo. Negli angoli in basso a destra e a sinistra troviamo poi quattro dei sei speaker montati nello schermo, mentre gli altri due non sono visibili.

Infine, l'immagine mostra anche i cavi di collegamento per la fotocamera da 12 MP integrata nello schermo e con supporto per Center Stage. Proprio la fotocamera ha di recente ricevuto un aggiornamento software a causa delle lamentele dei fan circa la bassa qualità delle foto scattate.