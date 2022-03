Apple Studio Display, la scoperta inaspettata: ha una memoria da ben 64 GB

A qualche giorno di distanza dall'annuncio di Mac Studio e Apple Studio Display da parte della casa di Cupertino, abbiamo finalmente scoperto alcune delle specifiche hardware di Studio Display. Lo schermo, infatti, sembra essere dotato di una memoria interna enorme rispetto a quella realmente utilizzata dal suo software di sistema.

La scoperta è stata fatta dallo sviluppatore Khaos Tian su Twitter, che spiega che Studio Display ha uno storage da 64 GB: una memoria decisamente capiente per un "semplice" schermo, che infatti è occupata solo in minima parte dal sistema operativo del device.

Infatti, solo 2 GB su 64 sono occupati, stando a quanto emerge dagli screenshot pubblicati da Tian e che potete vedere in calce. Al momento, dunque, Apple Studio Display presenta ben 62 GB di spazio lasciati completamente vuoti, che potrebbero in futuro servire per ospitare feature aggiuntive o aggiornamenti del sistema operativo del monitor.

La scoperta, comunque, è relativamente poco sorprendente se consideriamo che Apple Studio Display ha un chip A13 Bionic di Apple, utilizzato dalla casa di Cupertino per iPhone 11, uscito nel 2019. Nessuno dei device che utilizzano il chip A13 Bionic ha mai montato una memoria inferiore ai 64 GB, perciò è semplicemente possibile che l'inclusione di uno storage di quelle dimensioni sia una scelta deliberata per non dover riprogrammare lo storage controller del chip.

Macrumors riporta anche che un'altra spiegazione plausibile sono le economie di scala, che potrebbero rendere più vantaggioso, economicamente parlando, uno storage da 64 GB di uno meno capiente, magari da 16 GB o da 32 GB. Intanto, comunque, Apple ha confermato che Studio Display supporta anche i PC Windows, benché con delle consistenti limitazioni.