Apple potrebbe stupire col visore AR e VR: il dettaglio che potrebbe cambiare le carte

Mentre si inizia a discutere in merito all'incremento di prezzo di Oculus Quest 2, si torna a fare riferimento su queste pagine al mondo della realtà virtuale per via di nuove indiscrezioni relative al tanto chiacchierato presunto visore AR/VR di Apple. Questa volta, si vocifera di un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e Patently Apple, il dispositivo della società di Cupertino potrebbe includere dei guanti. Sì, avete capito bene, niente classici controller come quelli degli altri visori, bensì dei guanti come quelli annunciati da Zuckerberg per il Metaverso (o perlomeno, ce li immaginiamo così dopo l'arrivo dei rumor).

Lo sappiamo: non si tratta propriamente di una novità in tutto e per tutto, in quanto in commercio ci sono già, ad esempio, guanti compatibili con HTC Vive. Tuttavia, in questo caso si farebbe riferimento ai guanti come metodo di input di default, dunque Apple starebbe tentando di distinguere anche in questo modo la sua proposta dalle altre presenti sul mercato.

In ogni caso, l'indiscrezione deriva da un brevetto scovato da Patently Apple. Secondo quest'ultimo, i guanti consentirebbero di gestire un po' tutto mediante gesture, dal cursore all'apertura di un documento, passando per la risposta alle chiamate e molto altro. Risulta inoltre interessante notare come per Apple risulti possibile che i gesti includano, ad esempio, una mano che tocca l'altra.

Per rilevare questo tipo di contatto tra una parte del corpo e l'altra, però, la società di Cupertino potrebbe servirsi di dispositivi indossabili dal design simile ad Apple Watch o di una sorta di anello. Insomma, le idee non sembrano di certo mancare a Tim Cook e soci, anche se chiaramente per il momento si tratta solamente di brevetti e non è dunque detto che il tutto si concretizzi.

In ogni caso, il brevetto concesso ad Apple da parte dell'U.S. Patent and Trademark Office nella giornata del 26 luglio 2022 lascia immaginare una società di Cupertino pronta a sperimentare in questo campo. Staremo a vedere: si vocifera da tempo di un possibile lancio del visore di Apple a inizio 2023. In ogni caso, se volete dare un'occhiata a quanto emerso finora in termini di indiscrezioni, potrebbe interessarvi consultare il nostro approfondimento dedicato all'headset di Apple.