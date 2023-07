Apple blocca il rilascio dell'Intervento Rapido di Sicurezza per iOS 16.5.1: che succede?

Poche ore fa, vi abbiamo riportato che Apple ha rilasciato un Intervento di Sicurezza Rapido per iOS 16.5.1. L'aggiornamento, a quanto pare, risolveva un grave problema di sicurezza su iPhone. Tuttavia, la Mela Morsicata ha ritirato l'aggiornamento di sicurezza di iOS 16.5.1 nella giornata di oggi, a poche ore di distanza dall'inizio del rollout.

A riportarlo sono svariate fonti autorevoli nel mondo Apple, tra cui Macrumors, 9to5Mac e iDownloadBlog, che confermano tutte che l'aggiornamento ad iOS 16.5.1 (a) è stato ritirato nelle scorse ore dal colosso di Cupertino. Analogamente, è stato interrotto anche il rollout degli Interventi di Sicurezza per iPadOS 16.5.1 e per macOS Ventura 13.4.1, anch'essi rilasciati nelle scorse ore, in parallelo con quello per iPhone.

Sembra che il blocco del rilascio dell'update sia dovuto ad un problema di compatibilità di iOS 16.5.1 (a) con alcuni siti web e web app tra cui (stando alle segnalazioni presenti sul forum di Macrumors) Facebook, Instagram, Whatsapp e Zoom. Il problema non riguarderebbe le App di questi popolari servizi, ma le loro web app accessibili tramite Safari e altri browser per iPhone. Proprio per evitare questi disservizi, dunque, Apple avrebbe interrotto il rollout del suo aggiornamento rapido di sicurezza.

Resta però un problema: iOS 16.5.1 (a) risolveva dei problemi di sicurezza piuttosto importanti di iOS 16.5.1, tra cui una vulnerabilità del WebKit di Apple già nota alla comunità hacker e, probabilmente, già sfruttata per degli exploit diffusi in rete. Ovviamente, il blocco del rollout dell'Intervento di Sicurezza Rapido implica che gli iPhone resteranno vulnerabili agli exploit basati sul bug del WebKit di Apple ancora per qualche giorno.

Spiega sempre Macrumors che l'update, oltre a risolvere la vulnerabilità presente su WebKit, avrebbe anche modificato l'handle dell'app di Safari, aggiungendo il suffisso "(a)" al termine di quest'ultimo. Proprio questi caratteri aggiuntivi manderebbero in tilt alcuni popolari siti web, tra cui i social network di Meta e la piattaforma di web conferencing di Zoom.