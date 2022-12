Apple potrebbe superare Samsung nel mercato smartphone a fine 2022

TrendForce continua a rilasciare analisi tecniche interessanti relative al mercato globale dei dispositivi mobili: dopo avere parlato della produzione di smartphone in calo nel Q3 2022, grazie alla società di ricerca scopriamo che Apple potrebbe superare Samsung nel mercato della telefonia a fine 2022.

Stando a quanto pubblicato qualche giorno addietro dalla società, Cupertino è destinata a conquistare il 24,6% del mercato della telefonia mobile nel quarto trimestre del 2022, crescendo del 7% rispetto allo scorso periodo. Essendo l’obiettivo quello di superare il market share del 20,2% di Samsung – numero previsto da TrendForce, in calo del 2% rispetto al Q3 2022 -, la Mela dovrebbe diventare il marchio numero uno globale degli smartphone.

A guidare questa crescita è la forte domanda per i suoi ultimi iPhone, in particolar modo iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, nonostante la fornitura sia stata ostacolata dai recenti problemi con gli impianti di Foxconn in Cina. Sarà tuttavia necessario monitorare la situazione del mercato nel corso dei prossimi mesi, in quanto a inizio 2023 è atteso il lancio della serie Samsung Galaxy S23. Grazie a essa, la società sudcoreana potrebbe ritornare in testa alla classifica.

Nel frattempo, TrendForce prevede un aumento delle vendite di smartphone nel quarto trimestre del 2022, sempre grazie ai due titani Apple e Samsung. Al contrario, Xiaomi, Oppo, Vivo e i loro rispettivi sottomarchi non dovrebbero godere di una particolare crescita tra il quarto trimestre del 2022 e il primo trimestre del 2023.

Parlando della Mela, vediamo che fine ha fatto Apple Music Classic.