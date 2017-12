Apple svela le App più scaricate su iPhone ed iPad nel 2017

, sulla scia di quanto fatto daed altri servizi online come Spotify YouTube , ha tirato le somme sull'anno che si sta per concludere, rilasciando la classifica delle applicazioni più scaricate daitaliano durante il 2017.

Per quanto riguarda le applicazioni per iPhone gratuite, la top ten si compone in questo modo:

WhatsApp Messenger Instagram YouTube: Watch Listen Stream Messenger Facebook Google Maps - GPS Navigation Spotify Music Snapchat Amazon Shazam

Non registriamo quindi particolari sorprese, dal momento che sono presenti le applicazioni di dieci tra i principali brand del web: al primo posto figura Whatsapp, la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa al mondo, che viene seguita da Instagram e YouTube. Interessante notare che Facebook è solo al quinto posto, mentre Spotify si conferma ancora uno dei servizi per lo streaming musicale più apprezzati del pianeta.

Le applicazioni a pagamento per iPhone più scaricate dell'anno sono le seguenti:

Enlight LightX Scanner for Me + OCR iScanner - PDF Scanner App 7 Minute Workout Challenge Afterlight Facetune TouchRetouch Full Fitness : Exercise Workout Trainer Live Wallpapers for Me - Animated HD Backgrounds

Gli utenti, sfruttando le fotocamere più potenti degli iPhone, hanno puntato sulla produttività (con Scanner for Me ed iScanner), ma soprattutto sul fotoritocco.

Discorso diverso per l'iPad, e ciò è confermato anche dalle applicazioni gratuite più scaricate, che certificano come gli italiani utilizzano il tablet principalmente per la visione di contenuti multimediali, nonostante comunque un massiccio utilizzo per le operazioni d'ufficio:

YouTube: Watch Listen Stream Netflix Messenger for WhatsApp - App for iPad Facebook Amazon Messenger Google Chrome Gmail - Email by Google Microsoft Word RaiPlay

Lo stesso trend, quello della produttività, lo registriamo anche per le applicazioni a pagamento. Tra tutte però non può non saltare immediatamente all'occhio IP Television:

Duet Display Procreate GoodNotes 4 Scanner for Me + OCR Notepad+ Pro Notability Amaziograph PDF Expert by Readdle IP Television - IPTV M3U Toca Life: Hospital.

Secondo Apple, nell'anno che si sta per concludere la Realtà Aumentata è diventata accessibile a centinaia di milioni di persone, grazie alle applicazioni pubblicate sull'App Store.

Il gigante di Cupertino sottolinea che "la tendenza verso la Mindfulness rimane solida nel 2017. Calm è stata nominata App dell'Anno, e Lake: Artists’ Colouring Books continua ad soddisfare la smania di colorare degli adulti".