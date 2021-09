Apple svela il nuovo iPad Mini: design rinnovato, USB-C, Touch ID e 5G

Poco dopo aver presentato il nuovo iPad, Apple ha annunciato anche un importante aggiornamento per la lineup iPad Mini. Il tablet più compatto della linea infatti si rifà il look ed abbraccia tantissime novità, tra cui il nuovo posizionamento del Touch ID.

La modifica più tangibile del tablet è rappresentata dal design, composto da cornici più sottili e la totale assenza di tasti sulla scocca frontale. Apple ha spiegato che questa scelta consente comunque di tenerlo comodamente in una sola mano.

Lo schermo è da 8,3 pollici, con rivestimento antiriflesso e luminosità di 500 nits. Come dicevamo poco sopra, però, il Touch ID è stato spostato sul pulsante di accensione laterale, proprio come l'iPad Air.

A livello di scheda tecnica, Katie McDonald ha parlato di un incremento delle prestazioni della CPU del 40% e dell'80% della GPU rispetto al modello precedente, con il Neural Engine fino a 2 volte più veloce. Pensionato anche l'ingresso Lightning per la ricarica: come avviene per i modelli di fascia alta, anche l'iPad Mini abbraccia l'USB-C, con tutti i vantaggi ad esso collegato.

Apple proporrà sul mercato anche modelli 5G di iPad Mini, mentre per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo una lente posteriore da 12 megapixel con messa a fuoco e apertura f/1.8, Smart HDR, Flash True Tone e supporto alla registrazione dei filmati in 4K. La fotocamera frontale, anch'essa da 12 megapixel, supporta la funzionalità Center Stage.

Tra le tante novità introdotte nell'iPad Mini, troviamo anche un nuovo sistema di altoparlanti stereo. iPad Mini sarà disponibile a 499 Dollari, con gli ordini che partiranno oggi e la disponibilità prevista per la prossima settimana. Anche in questo caso, troviamo al suo interno il nuovo iPadOS 15.



Aggiornamento ore 21:00 14/09/2021: l'azienda di Tim Cook ha svelato il prezzo di iPad mini per il nostro Paese. Il costo di partenza è fissato a 559 euro, mentre la disponibilità partirà dal 24 settembre 2021.