Apple svela iPhone 14 ed iPhone 14 Plus: i primi iPhone con connettività satellitare

Dopo un’ampia parte di keynote dedicata ai dispositivi indossabili (Apple Watch ed AirPods Pro), Apple ha dato il via alla sezione dell’evento dedicata agli iPhone.

Nella fattispecie, il colosso di Cupertino ha presentato il nuovo iPhone 14 da 6,1 pollici ed iPhone 14 Plus da 6,7 pollici, entrambi con display OLED Super Retina con luminosità di picco di 1200 nits. I dispositivi saranno disponibili in cinque colorazioni: Midnight, Starlight, Blue, Purple e Product (RED).

Apple ha anche lavorato sulla batteria, che è definita “la migliore mai vista su iPhone”. Confermati anche i rumor sul processore: niente A16 (che presumibilmente saranno confinati ai Plus), ma l’A15 Bionic con GPU a 5-core.

Per quanto concerne il comparto fotografico, sulla scocca posteriore troviamo una doppia lente da 12 megapixel, con sensore più grande e pixel da 1,9 micron a cui si aggiunge un’apertura f/1.5. E’ stato stimato un miglioramento del 49% nell’acquisizione delle fotografie in condizioni di scarsa illuminazione, mentre l’esposizione in modalità notturna è due volte più veloce rispetto al 13. Miglioramenti in arrivo anche per la fotocamera frontale, a cui è stata migliorata l’acquisizione e la messa a fuoco automatica in condizioni di scarsa illuminazione.

Sempre a riguardo di fotografia notturna, Apple ha integrato il nuovo Photonic Engine, che garantisce prestazioni migliori in condizioni di scasa illuminazione e migliora le foto in notturna.

Su iPhone 14 debutta anche un nuovo sistema di stabilizzazione dei video battezzato “Action Mode” che stabilizza le riprese utilizzando un nuovo sensore.

Arriva su iPhone 14 il rilevamento degli incidenti stradali che abbiamo visto all’opera sul nuovo Apple Watch Series 8 e di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine. Confermato anche il supporto alla connettività satellitare, mentre è interessante notare come negli USA gli iPhone saranno venduti senza slot per le SIM, dal momento che tutti gli operatori supportano le eSIM.

A riguardo della connettività satellitare, nel momento in cui si è coinvolti in un incidente si vedrà comparire l’alert “SOS di emergenza via satellite” che consente di comunicare con i soccorritori per condividere la propria posizione, anche dai luoghi più remoti. Bisogna però essere in una posizione in cui è chiaramente visibile il cielo: un software specifico permette ad iPhone 14 di connettersi al satellite e dice all’utente dove puntare il telefono per connettersi con i soccorritori. Durante questo processo, si invierà loro tutte le informazioni per ottenere assistenza: un algoritmo di compressione impiega meno di 15 secondi per inviare un messaggio.

La connettività satellitare però potrà essere utilizzata anche in circostanze meno gravi, ad esempio tramite l’app Dov’è. La novità sarà inclusa gratuitamente per due anni negli iPhone 14 in USA e Canada e sarà lanciata a novembre.

iPhone 14 parte da 799 Dollari, mentre iPhone 14 Plus da 899 Dollari. Vi aggiorneremo con i prezzi italiani. I preordini apriranno il 9 Settembre, mentre la disponibilità nei negozi è garantita dal 16 Settembre per iPhone 14 e dal 7 Ottobre per il Plus.