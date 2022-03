Apple svela Mac Studio: un ultra compatto mostruoso che manda a casa Mac Pro

È una Apple scatenata quella dell'evento Peek Performance dell'8 marzo 2022, che ha scelto di cogliere l'occasione per svelare anche un dispositivo ultra compatto che manda di fatto a casa, in termini prestazionali, Mac Pro e iMac. Facciamo riferimento al nuovo Mac Studio.

Apple ha mostrato letteralmente per minuti grafici che indicano quanto questo dispositivo sia più prestante dei precedenti prodotti della gamma Mac. Il dispositivo, pensato chiaramente per essere utilizzato all'interno degli studi e dunque mirato ai creativi, che si tratti di video, immagini o altro, può essere equipaggiato con i chip M1 Max o M1 Ultra.

Per fare degli esempi concreti in termini di prestazioni, Mac Studio con M1 Max dispone di prestazioni lato CPU migliori di 3,8 volte rispetto all'iMac da 27 pollici con Intel Core i9 a 10 core. Inoltre, Mac Studio con M1 Max dispone in generale di performance migliori di 3,4 volte rispetto all'iMac più performante di sempre. Insomma, la società di Cupertino ha puntato parecchio sulle prestazioni.

Sotto la scocca possono esserci 8TB di SSD, nonché fino a 128GB di memoria unificata. Si arriva inoltre a una CPU con fino a 20 core, così come a una GPU con fino a 64 core. A livello software c'è macOS Monterey, mentre in termini di performance dello storage si arriva fino a 7,4 GB/s. A livello di porte, non mancano 10Gb Ethernet, HDMI, Thunderbolt 4 e slot per schede SDXC. Presente il supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Per il resto, al fianco di Mac Studio è ovviamente arrivato il reveal di Studio Display, che va a "completare il pacchetto". Qualche caratteristica? 27 pollici e risoluzione 5K. Non manca un chip A13 Bionic.

Per quel che concerne i prezzi, per il momento chiaramente relativi agli Stati Uniti d'America, Mac Studio parte da 1.999 dollari con M1 Max, nonché da 3.999 dollari con M1 Ultra. Studio Display invece avrà un costo di partenza di 1.599 dollari.

Ricordiamo che poco prima è arrivato anche il reveal del chip M1 Ultra.



Aggiornamento ore 20:49 08/03/2022: Apple ha svelato i prezzi italiani di Mac Studio e Studio Display. Per il primo si parte da 2.349 euro per la variante M1 Max (e si arriva a 4.649 euro per quella con chip M1 Ultra), mentre per quel che riguarda il secondo il prezzo parte da 1.799 euro con vetro standard.