Apple svela il nuovo MacBook Air con M1: più potenza ed SSD più veloce

Dopo aver svelato il nuovo chip M1 per i Mac, Apple ha annunciato il primo laptop che sfrutterà la potenza del chip progettato in house. Si tratta di un nuovo MacBook Air, che integrerà il processore Apple Silicon M1, in grado di offrire prestazioni fino a 3,5 volte più elevate rispetto alle controparti basati su Intel.

Secondo quanto affermato da Apple, la GPU è fino a cinque volte più veloce se confrontata ai modelli attualmente presenti sul mercato, mentre l’SSD, disponibile con massimo 2 terabyte di spazio, è due volte più scattante. Questi miglioramenti sono possibili sebbene non sia presente alcuna ventola per il raffreddamento al suo interno.

Apple ha affermato che è fino a tre volte più veloce rispetto ai laptop Windows della stessa fascia di mercato e 3,5 volte più veloce rispetto alla precedente generazione di MacBook Air.

Nei dati relativi all’autonomia, diffusi per rendere bene l’idea delle ottimizzazioni introdotte a livello di gestione energetica dal processore, Apple afferma che offre fino a 15 ore di navigazione web e 18 ore di riproduzione video.

La scheda tecnica è completata dalla possibilità di scegliere fino a 16 gigabyte di RAM, ma anche da uno schermo Retina da 13,3 pollici, Touch ID e chip WiFi 6. Presenti anche le porte Thunderbolt ed USB 4 e la Magic Keyboard.

Il MacBook Air con processore M1 partirà da 999 Dollari. Nessuna informazione sull’arrivo nei negozi.