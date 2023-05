Apple svela la schedule della WWDC 2023: l'orario dell'evento del visore AR

In seguito all'annuncio iniziale della WWDC 2023, Apple ha ora ufficializzato quella che sarà la schedule relativa all'evento, confermando anche di fatto l'orario del keynote in cui si dovrebbero vedere grandi annunci (tra cui l'ormai ampiamente atteso visore AR, che potrebbe essere il prodotto "in grado di rubare la scena").

A tal proposito, come riportato anche da MacRumors e 9to5Mac, l'attesa conferenza prenderà il via alle ore 19:00 italiane del 5 giugno 2023 (che sarebbero le 10am PDT). L'orario è insomma quello che ci si poteva un po' aspettare, considerando anche gli eventi passati della società di Cupertino. Tuttavia, adesso c'è la conferma ufficiale di quest'ultima e al momento in cui scriviamo mancano meno di due settimane all'evento.

Per il momento ovviamente bocche cucite su quello che sarà l'effettivo contenuto del keynote, anche se Apple ha pubblicato una descrizione generica che indica "un primo sguardo a interessanti aggiornamenti in arrivo per le piattaforme Apple più avanti nel corso dell'anno". Per il resto, si sa già che l'evento verrà trasmesso in streaming sia mediante YouTube che attraverso l'app Apple TV.

Al netto del keynote iniziale, su cui chiaramente si concentrano un po' tutti i rumor, ci saranno poi "Platforms State of the Union" (1:30pm PDT) e "Apple Design Awards" (6:30pm PDT), sempre più tardi nella stessa giornata (perlomeno guardando all'orario estero). In ogni caso, l'evento nella sua totalità proseguirà fino al 9 giugno 2023. Per maggiori dettagli, potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Apple.