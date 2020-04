Apple ha svelato per errore un dispositivo interessante: ecco il video 'incriminato'

Apple ha svelato per sbaglio l'esistenza di un dispositivo non ancora annunciato tramite un video pubblicato su YouTube. D'altronde, è risaputo che al mondo del Web sfugge poco o niente, quindi anche un secondo è più che sufficiente per svelare tutto.

In particolare, stando a quanto riportato da Gizmodo e GSMArena, in un fermo immagine di un video ufficiale, che è stato prontamente rimosso, si può leggere chiaramente la scritta "AirTags". Insomma, sembra proprio che Apple abbia "ufficializzato" per errore le tanto vociferate "tessere", che dovrebbero permettere di ritrovare gli oggetti fisici smarriti. Secondo i precedenti rumor, questi dispositivi funzioneranno attraverso l'applicazione "Dov'è".

Si vocifera del possibile arrivo degli AirTag ormai da molti mesi e c'è chi afferma che la batteria di queste "tessere" saranno rimovibili e sostituibili. Tuttavia, gli appassionati si aspettavano un annuncio ufficiale già a fine 2019, ma in realtà, fino ad oggi, Apple non ha mai ufficializzato gli AirTag. A questo punto, la società di Cupertino potrebbe accelerare i tempi, visto che ha essenzialmente "leakato" i suoi prossimi prodotti da sola.

In ogni caso, probabilmente gli AirTag avranno delle dimensioni ridotte, in modo che possano essere utilizzati per trovare, ad esempio, un portafogli, delle chiavi o una borsa smarriti. Insomma, l'obiettivo di Apple sembra essere quello di consentire alle persone di non perdere mai oggetti di valore, visto che la loro posizione potrà sempre essere "rintracciata" con pochi tap da iPhone/iPad, grazie agli AirTag.