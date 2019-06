Apple ha svelato i modelli di Mac che saranno aggiornati a macOS Catalina

A pochi giorni di distanza dalla presentazione ufficiale di macOS Catalina, Apple ha finalmente annunciato la lista completa dei modelli di Mac che saranno aggiornati al nuovo sistema operativo desktop. Come già accaduto in passato, il colosso di Cupertino garantirà un'ampia disponibilità.

Il colosso di Cupertino ha svelato che quasi tutti i dispositivi aggiornati lo scorso anno a macOS Mojave riceveranno la versione 10.15 dell'OS.

Nello specifico, Apple ha specificato che i seguenti notebook e PC desktop potranno scaricare macOS Catalina:

MacBook 2015 e successivi

MacBook Air 2012 e versioni successive

MacBook Pro 2012 e versioni successive

Mac mini 2012 e successivi

iMac 2012 e versioni successive

iMac Pro 2017 e versioni successive

Mac Pro 2013 e versioni successive

Di fatto, saranno davvero pochi i modelli di Mac ancora in commercio o attivi che non supporteranno il major update.

Le novità sono davvero tante: la più importante ed attesa dagli utenti è senza dubbio il pensionamento di iTunes: lo storico software della casa della Mela è stato diviso in tre applicazioni singole, per facilitare la sincronizzazione dei contenuti da parte degli utenti, ma è degno di noto anche Project Catalyst che, di fatto, segna l'arrivo su macOS delle applicazioni per iOS grazie ad un nuovo framework che Apple ha già messo a disposizione degli sviluppatori.

Catalina segnerà anche l'addio ad una storica funzione: la Dashboard.