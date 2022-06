Apple sta sviluppando 'dei prodotti per l'AR': c'è la conferma di Tim Cook!

Mentre Apple AR sembra essere entrato in produzione, il CEO di Apple Tim Cook sembra essere improvvisamente diventato molto meno restio a parlare del visore in Realtà Aumentata di Cupertino. Cook, infatti, ha praticamente confermato l'esistenza di Apple AR durante un'intervista con un giornale cinese.

Nel corso di un'intervista per il China Daily, un giornale cinese strettamente legato al Governo di Pechino, Tim Cook ha infatti confermato che Apple sta lavorando a un device per l'AR, aggiungendo che "i fan dovrebbero rimanere sintonizzati per scoprire cosa abbiamo da offrire". La frase, dunque, sembra suggerire che la presentazione del visore potrebbe avvenire a breve, magari tra settembre e ottobre.

Più nello specifico, quando la conduttrice dell'intervista chiede al CEO di Apple cosa pensi delle tecnologie per la Realtà Aumentata e il VR, questi risponde di essere "davvero emozionato" nei loro confronti, pur ammettendo che si tratti di sistemi "ai primissimi stadi della propria evoluzione".

Lo stesso Cook ha poi aggiunto di essere un grande fan delle tecnologie AR e che esse rappresentano una "parte molto importante per il futuro di Apple". Non a caso, Apple ha iniziato a sperimentare con l'AR già nel 2017, quando ha lanciato ARKit, il kit per sviluppatori di app e videogiochi interamente dedicato alla realtà aumentata.

L'intervista al China Daily, comunque, non è la prima occasione in cui Tim Cook si sbilancia sulle tecnologie in AR di Cupertino. Tuttavia, si tratta della prima volta in cui lo sviluppo di Apple AR viene confermato ufficialmente da un dirigente della Mela Morsicata, segnalando che quest'ultimo sarebbe ormai praticamente completo e che, a partire dalle prossime settimane, Apple inizierà a sbottonarsi sempre di più sul device.