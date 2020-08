Apple potrebbe sviluppare un motore di ricerca per contrastare Google

Ormai è da parecchio tempo che non sembra esserci storia per il mercato dei motori di ricerca, dove Google domina praticamente incontrastata, nonostante anche altri progetti stiano ottenendo qualche risultato. Tuttavia, i rumor delle ultime ore descrivono la possibilità dell'arrivo di un "nuovo" agguerrito concorrente: Apple.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Coywolf, la società di Cupertino starebbe lavorando duramente a un motore di ricerca proprietario, che potrebbe "tagliare fuori" Google da un numero importante di dispositivi, ovvero iPhone, iPad e Mac. Si tratterebbe di un progetto storico, dato potrebbe impensierire il motore di ricerca di BigG. Pensate infatti, che viviamo in un mondo in cui vengono effettuate sempre più ricerche tramite mobile.

Non ci sono ancora dettagli ufficiali in merito, ma a quanto pare l'azienda di Tim Cook starebbe assumendo parecchi ingegneri con esperienza nel mondo dei motori di ricerca. Inoltre, sarebbero stati scovati dei riferimenti a questa eventualità all'interno del codice della Beta di iOS 14/iPadOS 14. Più precisamente, la funzionalità Spotlight ora sembra "aggirare" Google, offrendo all'utente direttamente i risultati in determinati contesti. Insomma, Apple potrebbe essere pronta per fare il "grande passo" e cercare di "mettere i bastoni tra le ruote" a Google in uno dei mercati più importanti per l'azienda di Mountain View.

Non a caso, la società di Sundar Pichai paga cifre molto alte ad Apple per far posizionare il suo motore di ricerca come principale su Safari. Potrebbe, dunque, trattarsi di un bel colpo per Google.