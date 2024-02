Apple ha sviluppato un'IA che può animare le immagini sulla base dei prompt testuali

A conferma di come il 2024 sarà l’anno dell’IA per Apple, arriva la notizia di un nuovo strumento sviluppato da Apple che, sfruttando i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sarebbe in grado di animare le immagini statiche sulla base dei prompt testuali inviati dagli utenti.

Apple, nello specifico, ha pubblicato un documento di ricerca intitolato “Keyframer: Empowering Animation Design Using Large Language Models”. Nello studio si legge che “mentre a differenza delle interfacce prompt one-shot comuni come Dall·E e Midjourney, noi sosteniamo che le animazioni richiedono una serie più complessa di considerazioni da parte dell'utente, come tempistica e coordinazione, che sono difficili da specificare completamente in un unico prompt: pertanto, potrebbero essere necessari approcci alternativi che consentano agli utenti di costruire e perfezionare in modo iterativo i progetti generati, soprattutto per le animazioni.

Per tale ragione, i ricercatori spiegano di aver “combinato i principi di progettazione emergenti per creare un nuovo strumento di animazione basato sull'intelligenza artificiale chiamato Keyframer. Con Keyframer, gli utenti possono creare illustrazioni animate da immagini 2D statiche tramite la guida del linguaggio naturale. Utilizzando GPT-4 3, Keyframer genera codice di animazione CSS per animare un input Scalable Vector Graphic (SVG)."

Il processo di animazione è molto semplice: l’utente carica un’immagine SVG, quindi in un apposito campo descrive l’animazione e Keyframer genera il codice CSS per l’animazione, che l’utente può perfezionare direttamene dal codice o inserendo ulteriori istruzioni.

Gli autori spiegano che "Keyframer ha consentito agli utenti di perfezionare in modo iterativo i propri progetti attraverso suggerimenti sequenziali, anziché dover considerare in anticipo l'intero progetto”.