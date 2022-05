Apple agli sviluppatori: utenti devono poter cancellare gli account direttamente dalle app

Apple ha annunciato un’interessante ed importante novità per tutti gli sviluppatori che hanno pubblicato su App Store applicazioni che consentono di creare account in-app.

A partire dal 30 Giugno prossimo, entrerà in vigore una politica in base alla quale le applicazioni che offrono la possibilità di creare profili dovranno consentire agli utenti di cancellarli facilmente direttamente tramite la stessa app e non passando per il browser.

“Se la tua app supporta la creazione di account, devi anche offrire la cancellazione dell’account all’interno dell’app. Le app possono anche non richiedere agli utenti di inserire informazioni personali per funzionare, a meno che non siano direttamente legati alla funzionalità principali dell’app o richiesto dalla legge. Se la funzionalità principale della tua app non è correlata a un social network specifico (ad es. Facebook, WeChat, Weibo, Twitter, ecc.), devi fornire l’accesso senza login o tramite un altro sistema” si legge nella nuova linea guida per gli sviluppatori.

La novità era stata annunciata già lo scorso anno in occasione della WWDC 2021 (ricordiamo che ieri Apple ha annunciato il keynote della WWDC 2022), ed aveva indicato il 31 Gennaio 2022 come data x in cui sarebbe dovuta entrare in vigore. Tuttavia, pochi giorni prima di tale giorno, ha annunciato che avrebbe dato agli sviluppatori tempo fino al 30 Giugno 2022 per apportare le modifiche.

Gli sviluppatori app non potranno consentire solo la disattivazione temporanea dei profili. Apple ha infatti spiegato che gli utenti devono poter “eliminare l’intero set di dati dell’account, insieme ai dati personali associati”.

Qualche giorno fa, Apple ha anche annunciato che darà agli sviluppatori di App Store la possibilità di rimodulare i prezzi degli abbonamenti per le app.