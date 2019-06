Apple, svuotati i profili social di iTunes: oggi l'addio ufficiale?

E' in programma quest'oggi, alle 19, la conferenza d'apertura della WWDC, che oltre alla presentazione dei nuovi software per iPhone, iPad, iMac ed Apple Watch, potrebbe dare un annuncio storico.

Come ampiamente raccontato nella giornata di ieri, infatti, Apple potrebbe annunciare il pensionamento di iTunes, lo storico software Apple che dopo quasi vent'anni potrebbe fare spazio ad una serie di applicazioni standalone che dovrebbero consentire agli utenti di gestire autonomamente in maniera separata la sincronizzazione di applicazioni, giochi e musica.

A conferma di questi rumor arriva oggi un nuovo rapporto, pubblicato dai colleghi di MacRumors, che hanno notato come nel weekend Apple abbia di fatto "svuotato" gli account Facebook ed Instagram associati ad iTunes. Il contenuto è stato trasferito alle pagine del servizio Apple TV. Una chiara indicazione a ciò che potrebbe svelare Apple questa sera.

La notizia dell'addio ad iTunes potrebbe cogliere di sorpresa i meno esperti, mentre per coloro che hanno avuto modo di seguire le vicende collegate al mondo Apple sicuramente non rappresenterà una novità assoluta. Apple infatti avrebbe scelto di pensionare iTunes a favore di applicazioni singole anche per massimizzare quanto più possibile i profitti del servizio di streaming musicale Apple Music e quindi rinnovare la sfida al principale concorrente, Spotify.