Apple taglia le assunzioni a causa del calo delle vendite di iPhone

Il calo delle vendite di iPhone sta avendo ripercussioni importanti su Apple. Secondo quanto riferito da Bloomberg, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di ridurre le assunzioni a causa dell'andamento delle vendite del proprio smartphone.

La popolare agenzia di stampa cita fonti vicine ad Apple, che avrebbero riportato a Mark Gurman la voce secondo cui l'azienda avrebbe intenzione di tagliare in maniera importante le assunzioni per alcune divisioni.

"Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha incontrato gli impiegati all'inizio di questo mese a seguito della notizia del calo delle vendite e del ritocco verso il basso delle stime di guadagno. Durante l'incontro, è stato chiesto a Cook se la società avrebbe imposto un blocco delle assunzioni per fare fronte al calo. L'amministratore delegato ha detto che per alcune divisioni è previsto un calo delle assunzioni" afferma Gurman, che cita alcuni dipendenti che per ovvie ragioni hanno preferito restare anonimi.

Gurman aggiunge anche che Cook non avrebbe ancora scelto le divisioni in cui dovrebbero verificarsi questi tagli, ma ha sottolineato che l'importanza di una divisione non è misurata dai tassi di assunzione. A quanto pare la scelta non dovrebbe impattare su team chiave come quello dell'intelligenza artificiale, tanto meno influenzerà l'apertura di nuovi uffici come quelli di Austin, in Texas.

Apple però si trova in una situazione particolare, in quanto dopo un decennio di crescita esplosiva è ora costretta a fronteggiare un calo delle vendite.