Apple taglia gli ordini di chip di TSMC: previsioni di vendita al ribasso per iPhone 15?

Nonostante la crisi del settore tecnologico, Apple non ha ancora tagliato alcun posto di lavoro. Un approccio virtuoso, che potrebbe far pensare che Cupertino sia "immune" agli alti e bassi dell'economia globale. In realtà, però, sembra che la crisi economica stia colpendo anche Apple, come conferma un presunto taglio di ordini presso TSMC.

Un post su Weibo, sito web di microblogging cinese, da parte dell'utente CellPhoneChipExpert, noto per alcuni leak azzeccati negli ultimi mesi, ha infatti spiegato che Apple avrebbe tagliato le sue richieste di wafer di chip a TSMC. La notizia desta scalpore principalmente perché Apple è la più grande cliente di TSMC al mondo, arrivando ad ammontare al 25% di tutta la produzione del chipmaker taiwanese.

Secondo CellPhoneChipExpert, Apple avrebbe ridotto i suoi ordini di ben 120.000 wafer di chip, che dovrebbero riguardare trasversalmente le principali linee della compagnia di Taipei, ossia quelle a 7 nanometri (N7), a 5 nanometri (N5), a 4 nanometri (N4) e persino a 3 nanometri (N3). Tradotto in termini pratici, ciò significa che Apple si aspetta di vendere meno device con chip a 7, 5, 4 e 3 nanometri rispetto alle previsioni dello scorso anno, e per questo ha deciso di ridurre i volumi produttivi richiesti a TSMC, in modo da evitare di accumulare scorte invendute nei propri magazzini.

Il rumor suggerisce dunque che il colosso di Cupertino si starebbe preparando ad un calo generalizzato delle vendite per tutti i suoi prodotti: al momento, infatti, non esiste nella lineup recente di Apple alcun device che non sia realizzato almeno in parte con i quattro nodi toccati dalla revisione produttiva richiesta a TSMC. Saranno dunque colpiti gli iPhone 14 (prodotti con nodo N4) e i Macbook con chip M2 (realizzati con nodo N5P), ma anche i Mac e gli iPad di attuale e scorsa generazione (i cui chip vengono prodotti con nodo N5 e N7).

Fa ancora più scalpore il taglio degli ordini di chip a 3 nanometri, che sappiamo verranno utilizzati per il chip A17 Bionic di iPhone 15: ridurre il numero di wafer richiesti significa abbassare le prospettive di produzione in termini di volume e, di conseguenza, anche le previsioni di vendita dei nuovi Melafonini. Insomma, i tempi duri sembrano essere arrivati anche per Apple.