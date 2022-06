Apple taglia le previsioni di vendita di iPhone 14: è troppo simile ad iPhone 13?

Dopo aver scoperto che iPhone 14 Max non subirà alcun ritardo, al contrario di quanto vari leaker avevano riportato la scorsa settimana, alcune indiscrezioni stabiliscono oggi che Apple avrebbe ridotto le sue previsioni di vendita per iPhone 14 da 240 milioni di unità a 220 milioni di unità.

La notizia arriva dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che spiega che la scelta di Apple, che oltre a vendere meno iPhone avrebbe anche ridimensionato la produzione dei device, sarebbe dettata dalle incertezze economiche su larga scala e dalla crisi produttiva dell'intero settore dell'informatica, peggiorata dalla guerra in Ucraina e dalla nuova ondata di Covid-19 in Cina.

Tuttavia, Gurman ha aggiunto un dettaglio molto interessante ai fattori macroeconomici e geopolitici: la decisione di Apple, infatti, sarebbe dovuta anche al fatto che iPhone 14 non rappresenterà un grande cambiamento rispetto ad iPhone 13, come invece inizialmente preventivato. In effetti, proprio nelle scorse ore è emerso che tutte le feature innovative saranno riservate ad iPhone 14 Pro e Pro Max, i due modelli più costosi dello smartphone di Cupertino.

Il giornalista spiga che gli iPhone 14 saranno più simili a degli "iPhone 13s" che a dei modelli del tutto nuovi di melafonino: in effetti, il design di iPhone 14 sarà in larghissima parte lo stesso del predecessore, poiché le prime novità di peso sotto questo punto di vista arriveranno solo nel 2023, con iPhone 15.

Anche in termini hardware, poi, le differenze sembrano essere meno marcate del previsto: accanto al chip A16, che dovrebbe essere estremamente simile all'attuale A15 Bionic di iPhone 13, anche la fotocamera da 48 MP e il punch-hole saranno esclusivi dei due modelli top di gamma, a cui però molti utenti potrebbero non rivolgersi visto il prezzo elevato.

Insomma, la situazione a cui potrebbe trovarsi di fronte chi vorrà comprare un nuovo iPhone dal prossimo settembre in poi potrebbe essere quella di una scelta tra iPhone 14 Pro e iPhone 13, mentre iPhone 14 potrebbe risultare poco appetibile al pubblico per via della sua virtuale mancanza di novità sia in termini di design che di hardware al netto di un prezzo decisamente più alto del predecessore.