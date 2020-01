Apple 'taglia' lo stipendio a Tim Cook: 10 milioni di Dollari in meno nel 2019

Apple ha "tagliato" lo stipendio dell'amministratore delegato, Tim Cook, relativo al 2019. Il CEO della società ha guadagnato dieci milioni di Dollari in meno a causa del dimezzamento del bonus produttività.

Complessivamente, la retribuzione del numero uno della Mela Morsicata è stata di "soli" 125 milioni di Dollari nell'anno che si è appena concluso, rispetto ai 136 milioni di Dollari di quello precedente.

Come abbiamo avuto modo di raccontare a più riprese su queste pagine, il compenso di Cook è composto da tre elementi: 3 milioni di Dollari di stipendio, 7,7 milioni di bonus e 900mila Dollari di benefici accessori. A ciò si aggiungono i 135 milioni di Dollari in azioni Apple.

Al momento della nomina ad amministratore delegato, nel 2011, il CDA di Apple ha riconosciuto a Cook un bonus annuale sulla base delle performance del titolo in borsa ed il raggiungimento di alcuni obiettivi. E' proprio questo che nel 2019 ha contribuito al calo dello stipendio.



L'andamento del titolo nei listini ha pesato anche sui compensi del CFO italiano, Luca Maestri, il responsabile per le operazioni Jeff Williams ed il consigliere generale Kate Adams, per cui il bonus è passato da 4 a 2,6 milioni di Dollari.

Nonostante ciò però Cook ha donato 2 milioni di Dollari ad un'associazione benefica.