Apple taglia le valutazioni degli smartphone Android: S20 permutato a soli 150 Dollari

Un nuovo rapporto pubblicato da MacRumors osserva che Apple ha cambiato e tagliato il valore di permuta stimato per coloro che decidono di dare indietro uno smartphone Android al momento dell'acquisto di un iPhone nuovo di zecca. Le modifiche sono importanti in quanto in precedenza si poteva ottenere uno sconto fino a 525 Dollari.

Il nuovo listino prezzi per la permuta di alcuni degli smartphone Android è il seguente:

Samsung Galaxy S21+ 5G – $325 ($435)

Samsung Galaxy S21 5G – $260 ($325)

Samsung Galaxy S20+ – $205 ($275)

Samsung Galaxy S20 – $150 ($205)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra – $ 405 ($ 545)

Samsung Galaxy Note 20 – $ 285 ($ 385)

Google Pixel 5 – $235 ($315)

Google Pixel 4 XL – $ 135 ($ 180)

Google Pixel 4 – $110 ($150)

Tra parentesi è indicato il massimale, ma è innegabile come i valori siano ben più bassi rispetto a quelli passati ed ora si può ottenere uno sconto di massimo 405 Dollari, 140 Dollari in meno rispetto alla situazione passata.

Per quanto riguarda Samsung, è probabile che la scelta sia stata presa in quanto a breve potrebbero essere presentato i nuovi Galaxy S22. All'appello mancano però anche i Pixel 6 di Google, e che probabilmente saranno aggiunti alla lista.