Apple potrebbe tagliare il prezzo di due iPhone dopo l'arrivo di iPhone 14

Dopo aver trattato come potrebbe essere iPhone 14, torniamo ad approfondire su queste pagine le indiscrezioni relative alle presunte prossime mosse di Apple. Questa volta si sta discutendo di un possibile taglio di prezzo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e MyDrivers (la fonte cita anche iDropNews), la società di Cupertino starebbe pensando di far scendere il costo dei modelli iPhone 12 e iPhone 12 mini. Più precisamente, per quel che concerne gli Stati Uniti d'America (su cui sono basati i rumor emersi online), si vocifera che, in seguito al lancio della gamma iPhone 14, il costo di iPhone 12 possa scendere da 699 dollari a 599 dollari.

Tuttavia, sarebbe iPhone 12 mini a scendere al costo più interessante, arrivando ad avere un prezzo di partenza di 499 dollari. Insomma, sembra proprio che Tim Cook e soci stiano pensando di "tagliare" il prezzo di questi prodotti, anche se chiaramente mancano ancora diversi mesi all'annuncio della presunta gamma iPhone 14. Inoltre, ricordiamo che per il momento si tratta solamente di rumor, in quanto non è ancora stato annunciato nulla a livello ufficiale.

Risulta importante notare anche che le indiscrezioni si concentrano principalmente sugli USA, quindi i "nodi da sciogliere" sono ancora parecchi. Tuttavia, tra non troppo tempo potrebbe configurarsi uno scenario interessante per un certo tipo di utente. Apple continuerà effettivamente su questa strada? Staremo a vedere: nel frattempo, si vocifera del fatto che l'arrivo di iPhone 14 potrebbe mandare in pensione iPhone 11.