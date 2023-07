Apple ha già tagliato gli ordini di Vision Pro? Potrebbe venderne solo 150.000 unità

Già sappiamo che Apple Vision Pro costerà tantissimo, con un prezzo pari a 3.499 Dollari sul mercato americano. Possibile però che, a questo giro, Apple abbia fatto male i conti e le vendite del device saranno inferiori al previsto? Un'indiscrezione dalle linee produttive del visore sembra suggerirlo.

Stando a quanto riporta GizmoChina, Apple avrebbe tagliato la produzione di Vision Pro fino ad un totale di sole 130.000 o 150.000 unità. Inizialmente, alcune prospettive di vendita di Vision Pro avevano anticipato che la casa di Cupertino avrebbe prodotto e venduto almeno un milione di headset tra il 2023 e il 2024. Se il taglio di produzione fosse confermato, dunque, si tratterebbe di una drastica riduzione delle unità realizzate del visore di Cupertino.

Tuttavia, sembra anche che il prezzo non abbia nulla a che fare con il crollo della produzione (presunta) di Apple Vision Pro. Al contrario, a frenare il colosso di Cupertino sarebbero dei problemi hardware. Già da qualche settimana sappiamo che Apple sta ancora lavorando a Vision Pro, correggendone il software e limando alcune imperfezioni hardware, specie per quanto riguarda il peso dell'headset in Realtà Mista.

Questi problemi starebbero dunque ritardando l'avvio delle catene produttive del visore, il che avrebbe spinto Apple a ridurre gli ordini di Vision Pro presso i suoi partner. Se le stime più negative parlano di sole 130.000-150.000 copie, quelle più ottimistiche virano verso le 400.000 unità nel 2024: stiamo parlando comunque di un dimezzamento della produzione del visore, un dato pessimo a confronto con gli altri device della Mela Morsicata.

D'altro canto, uno slittamento dell'inizio della produzione di Vision Pro potrebbe anche posticipare la sua data di lancio, che non è ancora stata rivelata da Apple: l'azienda, infatti, ha semplicemente spiegato che l'headset arriverà all'inizio del 2024. Considerato che già nei primi mesi del 2025 dovrebbe arrivare un visore di Apple a costo relativamente basso, è possibile che una riduzione del numero di ordini di Vision Pro serva anche per "lasciare spazio" al suo successore, che potrebbe risultare più appetibile per il grande pubblico visto il suo prezzo contenuto.