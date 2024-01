Apple: tante funzioni IA in arrivo su iPhone nel 2024, ma è già troppo tardi?

Il 2024 non si apre benissimo per la Mela Morsicata: dopo aver scoperto quali prodotti Apple non arriveranno quest'anno, infatti, è giunto il momento di analizzare, grazie alle indiscrezioni riportate da una fonte estremamente attendibile, le criticità incontrate da Apple nel mondo dell'IA negli ultimi mesi.

Stando a quanto riporta il giornalista di Bloomberg Mark Gurman nell'ultimo numero della sua newsletter Power On, infatti, Apple sarebbe molto indietro nello sviluppo di un'IA proprietaria, specie guardando al mondo dell'Intelligenza Artificiale generativa. Benché Apple abbia co-pubblicato l'IA Ferret a fine 2023, infatti, i primi prodotti consumer della Mela Morsicata che integreranno delle funzioni IA non arriveranno prima di metà 2024.

Alla WWDC di giugno, infatti, Apple presenterà iOS 18 e le nuove iterazioni di macOS, iPadOS e watchOS. Stando ai leak, iOS 18 spingerà molto sull'Intelligenza Artificiale, grazie anche ad un Large Language Model (LLM) proprietario sviluppato internamente dal colosso di Cupertino e chiamato Ajax. Ajax sarebbe in fase di testing almeno dall'inizio del 2023, perciò il suo lancio come componente di iOS 18 (oltre che come linguaggio alla base di Siri con IA) sembra imminente.

Secondo Gurman, dopo più di due anni di sviluppo, Ajax verrà implementato ovunque possibile da Apple: esso si troverà per esempio in quasi tutte le app di produttività dell'azienda, come Pages, Numbers, Keynote e Note - dove permetterà di auto-riassumere e di auto-completare testi, tabelle e presentazioni. Inoltre, l'IA verrà anche implementata su Apple Music, con delle playlist "automatizzate" create sulla base delle abitudini e dei gusti degli utenti. E, ovviamente, Ajax sarà anche al centro di un redesign completo di Siri.

Per gli sviluppatori, inoltre, Apple rilascerà una nuova versione di XCode, insieme a dei tool di sviluppo completamente nuovi, che permetteranno di implementare l'IA di Cupertino nelle app per smartphone e che utilizzeranno quest'ultima per il completamento e la revisione del codice. Persino i tecnici e gli esperti di riparazione potranno utilizzare un'IA legata ad AppleCare per la diagnostica dei problemi software e hardware dei dispositivi che gli vengono presentati.

Il problema, però, sono i tempi: secondo Gurman, tutte queste funzioni arriveranno tra la metà del 2024 (con la prima release di iOS 18) e l'inizio del 2025. Per allora, però, Samsung avrà già lanciato i Galaxy S24, che promettono di implementare l'Intelligenza Artificiale in ogni angolo del loro sistema operativo, mentre anche i primi PC IA di Microsoft e Intel saranno già sugli scaffali dei negozi da mesi. Apple non è certo nota per essere la prima ad adottare le nuove tecnologie, ma possibile che stavolta rischi di arrivare fuori tempo massimo?