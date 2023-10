Apple, tante nuove AirPods nel 2024: in arrivo AirPods 4, Pro 3 e Max 2

Mentre il mondo si prepara al keynote Apple del 31 ottobre, con ogni probabilità dedicato esclusivamente ai nuovi Mac e Macbook, pare che il colosso di Cupertino stia lavorando ad una pletora di altri prodotti in arrivo nel 2024. Secondo un leaker, infatti, Apple rivoluzionerà le sue AirPods nel corso del prossimo anno.

Stando a quanto riporta il giornalista di Bloomberg Mark Gurman nell'ultima puntata della sua newsletter "Power On", Apple starebbe lavorando a degli upgrade per tutte le sue AirPods, che dovrebbero fare il loro debutto nel corso del 2024 o del 2025. Vi ricordiamo infatti che l'ultimo prodotto della linea arrivato sul mercato sono le AirPods Pro 2 con USB-C, che però non rappresentano una vera e propria novità: il loro hardware, infatti, è identico a quello delle AirPods Pro 2 lanciate a fine 2022 in tutto il mondo.

Al momento, dunque, le AirPods, AirPods Pro e AirPods Max non ricevono alcun aggiornamento da almeno dodici mesi, mentre si fa un enorme vociferare di un lancio delle AirPods Lite a basso costo nel corso del prossimo anno. Secondo Gurman, in effetti, proprio a fine 2024 dovrebbero arrivare ben tre nuovi auricolari di Cupertino.

Il giornalista, infatti, spiega che nel 2024 arriveranno le AirPods 4, che questa volta verranno ripensate come delle cuffie "entry-level": queste ultime, tuttavia, porteranno con sé un nuovo design, una custodia di ricarica rinnovata, un audio migliorato e una porta di ricarica USB-C. In parallelo, Apple lancerà anche una versione leggermente migliorata delle medesime cuffie, che manterrà le stesse feature del modello base ma aggiungerà la cancellazione attiva del rumore e avrà una custodia con degli speaker incorporati per le notifiche di Trova iPhone.

Nello stesso periodo, poi, sarà finalmente la volta delle AirPods Max di nuova generazione: in arrivo anch'esse a fine 2024, le cuffie avranno una porta di ricarica USB-C e verranno lanciate in una serie di nuove colorazioni di cui ancora non sappiamo nulla. Secondo Gurman, però, l'hardware resterà lo stesso degli auricolari a padiglione lanciati nel 2020.

Infine, le AirPods Pro 3 arriveranno nel 2025: anch'esse porteranno con sé un nuovo design (forse simile a quello delle AirPods 4), che però si unirà ad un nuovo chip audio. I prezzi di AirPods Pro 3 e AirPods Max 2 resteranno i medesimi delle controparti current-gen, mentre le AirPods 4 costeranno 129 Dollari nel modello base e 169 Dollari nel modello "migliorato" sul mercato americano.