Apple, tanti nuovi Mac in arrivo alla WWDC 2023: c'è anche l'M3?

Quando manca sempre meno al keynote di apertura della WWDC 2023, ed a poche ore dai rumor sugli schermi di Reality Pro, il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha fatto il punto su ciò che vedremo durante l’evento. Tra i protagonisti assoluti a quanto pare ci saranno anche i Mac.

Gurman ha affermato che durante l’evento sono attesi “diversi nuovi Mac”, ma non scende molto nei dettagli. Probabile si riferisca al MacBook Air da 15 pollici con chip M2 di cui si parla da tempo, mentre sembra improbabile la presenza dei nuovi Apple Silicon M3. Proprio qualche settimana fa infatti i rumor riferivano che per i Mac M3 bisognerà attendere un pò ed il lancio potrebbe avvenire a fine 2023.

In molti ipotizzano il lancio di una nuova versione di Mac Studio con i nuovi M2, ma anche un Mac Pro di nuova generazione. Inoltre, il fatto che Apple abbia intenzione di accettare anche i MacBook Air M2 ed il MacBook Pro M2 da 13 pollici nel proprio programma di permuta lascia intendere che siano in arrivo nuovi modelli anche per questi due laptop.

Ovviamente seguiremo su queste pagine l’evento in diretta, e per tutte le informazioni del caso vi invitiamo a restare collegati.

Nel frattempo, sul sito web di Apple è arrivata l’esperienza AR a tema WWDC 2023. Siete pronti a tuffarvi nel clima della conferenza per gli sviluppatori della Mela?