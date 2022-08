Apple, tanti Mac e iPad diventano vintage: c'è anche il primo Macbook con Touch Bar

Poco meno di due settimane fa, la Apple TV HD è diventata "vintage" per gli standard di Apple. Oggi, invece, è una lunga lista di Macbook e iPad a fare il proprio ingresso tra i device obsoleti del colosso di Cupertino: come sempre, tra i device mandati in pensione da Apple ce ne sono alcuni molto amati dagli utenti.

In particolare, è diventato vintage il primo Macbook Pro dotato di Touch Bar, il Macbook Pro da 13" del 2016, insieme a ben quattro altri Macbook, per una lista completa che comprende:

Il Macbook da 12" del 2016

Il Macbook Air da 13" del 2015

Il Macbook Pro da 13" del 2015

Il Macbook Pro da 13" del 2016 con due porte Thunderbolt

Il Macbook Pro da 13" del 2016 con quattro porte Thunderbolt

Il Macbook Pro da 15" del 2016

Accanto a questi ultimi, poi, rientrano ora tra i prodotti vintage anche l'iMac da 21,5" lanciato a fine 2015 e, soprattutto, l'iMac da 27" con schermo Retina 5K, messo in vendita anch'esso a fine 2015. Al momento, comunque, sappiamo che un nuovo iMac da 27" si farà attendere, perciò se ne possedete uno il consiglio è quello di tenervelo stretto ancora per un po'.

Per quanto riguarda gli iPad, invece, la lista è più corta e comprende un iPad Pro e due iPad Mini, ovvero:

L'iPad Pro di prima generazione da 9,7", modelli Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular

L'iPad Mini 2, modelli Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular

L'iPad Mini 3, modelli Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular

Come sempre, vi ricordiamo che Apple classifica come "vintage" un prodotto dopo cinque anni dalla sua ultima vendita presso uno store ufficiale di Cupertino. Le riparazioni dei prodotti "vintage" non sono garantite dall'azienda, perché dopo il periodo di cinque anni essa non è più legalmente tenuta a mantenere nei propri inventari le parti di ricambio necessarie.