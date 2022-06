Apple, tantissimi nuovi Mac in arrivo: ci sono Macbook Pro M2 e un Macbook Air da 15'

Dopo aver svelato il chip Apple Silicon M2 e i primi Macbook Air che lo monteranno alla WWDC, pare che Cupertino potrebbe riservare un'altra sorpresa ai fan dei suoi portatili. Stando ad alcuni report, infatti, negli uffici della Mela Morsicata sarebbero in lavorazione diversi Macbook completamente nuovi in arrivo a inizio 2023.

Nello specifico, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha spiegato che Apple vorrebbe lanciare anzitutto un Macbook Air con schermo da 15" all'inizio del prossimo anno. Il dispositivo sarebbe una versione leggermente più grande del Macbook Air presentato alla WWDC, che aveva uno schermo da 13,6", avvicinandosi molto alle dimensioni del laptop più grande di Cupertino, il Macbook Pro 2021 da 16".

Inoltre, il nuovo Macbook Air dovrebbe utilizzare lo stesso design del device lanciato alla WWDC, dicendo dunque addio ai bordi spessi che hanno caratterizzato la linea Air fino ad oggi ed integrando feature del tutto nuove quali la ricarica MagSafe, il Touch ID nella tastiera e, soprattutto, il notch "recuperato" dai Macbook Pro dello scorso anno.

Accanto al nuovo laptop della linea Air, poi, Gurman specula che potrebbe essere in arrivo anche un Macbook di dimensioni più piccole, dotato di schermo da 12", che dovrebbe sostituire il vecchio Macbook Retina dalle stesse dimensioni, lanciato nel lontano 2017, offrendo un device che completi verso il basso la linea dei propri portatili.

Non è chiaro, al momento, se il dispositivo farà parte della linea Air o della linea Pro, o se, al contrario, sarà chiamato semplicemente "Macbook", come alcuni leak degli scorsi mesi lasciavano pensare. A prescindere dal nome, il laptop dovrebbe arrivare sul mercato a fine 2023 o a inizio 2024, quindi ci sarà ancora un bel po' da aspettare per provarlo con mano.

Concludiamo infine con i nuovi Macbook Pro con chip M2, che come da tradizione saranno lanciati in due varianti: una con chip M2 Pro e una con chip M2 Max. I due laptop, del tutto simili a quelli lanciati lo scorso anno, sarebbero attualmente ad uno stadio avanzato di lavorazione, e potrebbero arrivare già a inizio 2023.

Il chip M2 Max, riporta Gurman, avrà una CPU a 12 Core e una GPU fino a 38 Core: si tratta di un miglioramento netto rispetto all'M1 Max, che aveva una CPU a 10 Core e una GPU fino a 32 Core. Sempre il giornalista di Bloomberg, infine, ha spiegato che Apple sta già lavorando alle prime macchine con chip M3, che però non vedremo prima del 2024.