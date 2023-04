Apple, tantissimi Mac in arrivo alla WWDC: ci saranno anche Macbook Air e Mac Pro M2

Ormai le conferme sono così numerose che sembra quasi una certezza: il Macbook Air da 15" arriverà alla WWDC, con un lancio fissato per inizio giugno. Ora, però, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman reitera che due Macbook arriveranno alla WWDC, insieme - forse - ad un nuovo Mac Studio e ad un nuovo Mac Pro.

Sul lancio del Macbook Air M2 da 15" si erano già espressi, negli scorsi giorni, sia l'analista Ross Young che lo stesso Mark Gurman, che nelle ultime ore è tornato sulla questione, reiterando che il laptop in arrivo nel mese di giugno non sarà dotato di un chip Apple M3, ma monterà un SoC M2, lo stesso del Macbook Air M2 da 13" messo in commercio a metà 2022.

Per quanto riguarda il Macbook Pro da 13" di nuova generazione, il giornalista di Bloomberg ha spiegato che esso è in lavorazione presso Apple, e che il suo sviluppo è in uno stadio sufficientemente avanzato da far pensare ad un lancio nel corso della WWDC. Resta però l'incognita del chip: a luglio 2022, infatti, Apple ha lanciato un altro Macbook Pro da 13", che montava un chip M2 "base". Il nuovo laptop, dunque, dovrebbe utilizzare un SoC M2 Pro o M2 Max, o addirittura un chip M3 di Apple Silicon per distanziarsi a sufficienza dal predecessore.

Relativamente ai due desktop, invece, già da tempo sappiamo che Apple dovrebbe lanciare un Mac Pro di nuova generazione: il device completerà la transizione da Intel ad Apple Silicon e sarà dotato di un chip M2 Extreme, la cui architettura dovrebbe essere simile ad una "fusione" tra quattro chip M2 Max. Lo scorso anno, in effetti, il chip M1 Ultra di Mac Studio era stato ottenuto unendo due chip M1 Max, il che significa che il chip M2 Extreme potrebbe essere potente quanto due ipotetici SoC M2 Ultra.

Proprio il chip M2 Ultra dovrebbe trovarsi sia sulle configurazioni base del nuovo Mac Pro che su quelle high-end del nuovo Mac Studio M2. Gurman, infatti, ha confermato che "ci sono due follow-up per Mac Studio, ma non è chiaro quando usciranno": probabilmente, i due device a cui il giornalista fa riferimento sono proprio il Mac Studio M2, che arriverà con chip M2 Max o M2 Ultra, e il Mac Pro M2, in arrivo con chip M2 Ultra o M2 Extreme. Secondo Gurman, comunque, almeno il Mac Pro M2 potrebbe arrivare alla WWDC 2023, mentre per il Mac Studio la finestra di lancio più probabile è quella di inizio 2024.