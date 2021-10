Apple, il teardown che tutti aspettavamo: ecco com'è fatto il panno da 20 dollari

La vera One More Thing del 2021 è stata innegabilmente il panno premium per la pulizia dei dispositivi Apple. Nel corso dell'evento Unleashed, infatti, Apple ha svelato il panno da 25 euro, "perfetto anche per il vetro con nano-texture".

Nonostante l'estatica descrizione del prodotto, in rete non sono emerse particolari specifiche circa il materiale di cui è composto il panno, un materiale definito come "soffice e non abrasivo" che però non ha fatto altro che alimentare la curiosità degli appassionati.

Attualmente il panno di Apple è sold out ma non temete. Se da un lato dovrete aspettare il 2022 per metterci le mani sopra, i ragazzi di iFixIt ci hanno permesso di dare uno sguardo più da vicino a questo curioso prodotto in un teardown in piena regola.

Dopo averne tagliato un piccolo angolo, gli specialisti dello smontaggio hanno provato a esitare qualche ipotesi in merito alla sua composizione, affermando che "il materiale sembra identico al rivestimento interno di una Smart Cover per iPad, che presenta un sottile strato di microfibra all'interno. Entrambi restituiscono una chiara sensazione di pelle sintetica con un velo di opacità".

Il panno Apple da 25 euro, oltretutto, sembra essere composto da due strati differenti. Analizzando il materiale al microscopio, i ragazzi di iFixIt hanno raccontato di essersi trovati davanti a "fibre minuscole intrecciate in modo intricato, unendosi per diventare non solo uno strumento per la pulizia, ma un oggetto di rara bellezza degno di essere pulito a sua volta. In mezzo alla bellezza, una linea sottile traccia con delicatezza la forma del frutto fondamentale dell'umanità: una mela".

Ma l'esilarante analisi non poteva certo terminare qui. iFixIt conclude in bellezza con un punteggio di 0 su 10 nel tasso di riparabilità, per "averci distratto dall'importantissimo teardown del MacBook Pro e per non essere tornato tutto intero dopo averlo tagliato con le forbici". Inoppugnabile.