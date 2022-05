Apple, tempi di spedizione per Mac e Macbook si allungano: colpa dei lockdown in Cina

Mentre le possibilità del gaming su Mac si fanno sempre più concrete, i nuovi acquirenti di un laptop o di un desktop di Cupertino potrebbero doversi preparare ad una doccia gelata: a quanto pare, infatti, l'acquisto di un Mac personalizzato richiede ora tempi biblici per essere portato a termine.

Quando parliamo di "Mac personalizzato" ci riferiamo ai Mac e Macbook a misura di utente ordinati dal sito web di Apple, tramite il quale l'acquirente può modificare alcune opzioni del dispositivo che intende acquistare, come la dimensione dello schermo, la capienza dell'SSD e della RAM e la colorazione del device. Ovviamente, i Mac realizzati con l'editor di Apple non sono mai in "pronta consegna", ma richiedono qualche giorno per l'assemblaggio e la spedizione.

Fino ad oggi, il processo di acquisto di un device di questo tipo ha sempre funzionato correttamente, con tempi di attesa di pochi giorni o, al massimo, di una o due settimane. Stando ad un nuovo report di Apple Insider, però, i tempi di spedizione si sono enormemente dilatati, tanto da essere attualmente compresi tra quattro e quattordici settimane per un Macbook "custom". I modelli "base", invece, restano immediatamente disponibili sia sul sito web di Cupertino che negli Apple Store.

Tra i device in più grave ritardo vi sono il Mac Studio con chip M1 Max, che in alcune versioni potrebbe arrivare addirittura tra fine giugno e inizio luglio, e i Macbook Pro da 14" e da 16", in arrivo nella prima metà del mese di luglio. Persino l'Apple Studio Display sembra subire ritardi compresi tra le 10 e le 12 settimane.

La casa di Cupertino non ha ancora chiarito i motivi alla base di questi tempi di spedizione prolungati, ma è quasi certo che essi siano legati ai recenti lockdown di diverse città cinesi. D'altro canto, Apple è stata tra le aziende più colpite dalle chiusure di città come Shanghai e Zhengzhou, che hanno imposto uno stop prolungato alla produzione di Foxconn, uno dei fornitori più importanti della Mela. A questo punto, è praticamente certo che i ritardi si ripercuoteranno su tutto il 2022, colpendo anche iPhone 14 e i nuovi Macbook M2.