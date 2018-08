Apple tenta i suoi clienti e regala 200GB su iCloud per il lancio del nuovo iPhone

Il colosso di Cupertino ha annunciato oggi una nuova interessante strategia, che saprà sicuramente prendere alcuni fedelissimi del marchio della mela morsicata per la gola. In pratica sfrutterà iCloud per convincere chi ha già un iPhone a cambiarlo ed acquistare il nuovo modello, che verrà presentato in occasione del Keynote di settembre.

Apple ha infatti stretto alcuni importanti accordi commerciali con quattro dei più grandi operatori telefonici statunitensi, che hanno portato alla nascita di una nuova offerta pensata appositamente per chi ha intenzione di passare al nuovo modello del melafonino. Come è emerso da alcuni post su Reddit, da un paio di giorni a questa parte gli utenti che aggiornano il proprio piano o la propria tariffa ricevono in regalo un link, che dà loro diritto a ben 200GB di spazio su iCloud in modo totalmente gratuito.

Questa offerta è valida solo per i primi due mesi, e serve a "preparare" gli utenti all'arrivo sul mercato del nuovo (o dei nuovi) iPhone; i GB extra fanno molto comodo nel caso in cui si decida di trasferire tutti i file dal vecchio al nuovo smartphone. Al termine dei due mesi previsti dal piano, lo spazio disponibile su iCloud tornerà ad essere quello classico di 5GB.

Al momento questa iniziativa è attiva solo negli USA, e non è ancora chiaro se e come verrà estesa anche al di fuori del territorio statunitense.

Stando ai rumor, pare che Apple sia pronta a presentare tre diversi iPhone al Keynote, tutti dotati di Face ID.