Apple e Tesla insieme nel nuovo iPhone 11 Pro a tema Tesla Cybertruck di Caviar

I sogni degli utenti Apple e Tesla di vedere insieme le due società sono realtà. Ma non grazie alle compagnia della Silicon Valley, ma di Caviar. Il produttore di smartphone extralusso infatti ha mixato un iPhone 11 Pro con il Tesla Cybertruck di Elon Musk. Il risultato? Il "Cyberphone".

Caviar nella descrizione ufficiale del prodotto sottolinea che "il corpo in titanio dello smartphone è protetto a 360° da qualsiasi impatto esterno: la cover posteriore, i lati e persino lo schermo sono avvolti da piastre metalliche. La protezione totale del corpo migliora alcune funzionalità dello smartphone: ora è possibile usare tutte le tue applicazioni preferite in tutta comodità o fare videochiamate. La cover dello schermo in titanio pieghevole può trasformarsi in un comodo supporto".

Come si può vedere dal video, il design si ispira al Tesla Cybertruck, caratterizzato da "linee precise che creano un componente visivo piacevole da vedere".

Il prezzo non è noto: la società ha specificato che ne produrrà solo 99 unità, e gli interessati per scoprirlo dovranno contattare Caviar. Non dovrebbe trattarsi di un costo esageratamente elevato, a causa della mancanza di materiali preziosi come l'oro e diamanti.

Qualche mese fa Caviar ha lanciato l'iPhone 11 di Marylin Monroe e Mike Tyson, mentre ha celebrato l'inizio 2020 con un iPhone 11 Pro da 100mila Dollari.