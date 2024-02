Apple, via i test per gli app store alternativi: si avvicina iOS 17.4

Con la nuova beta di iOS 17.4 messa a disposizione degli sviluppatori nella serata di ieri, inizia ufficialmente il conto alla rovescia verso il sideload. In una comunicazione inviata agli iscritti al programma, Apple ha confermato che gli sviluppatori possono ora aggiungere marketplace alternativi ad app Store Connect.

La piattaforma infatti ha iniziato ad accettare le richieste per il processo di autenticazione, che è richiesto per tutte le app che verranno distribuite attraverso store esterni all’App Store ufficiale.

Come si legge nella comunicazione pubblicata da Apple, a disposizione degli interessati ci sono vari servizi, tra cui:

Consultazioni online per discutere dei sistemi di distribuzione alternativi su iOS, pagamenti alternativi sull'App Store, collegamenti per l'acquisto sulle pagine web, nuovi termini commerciali e altro ancora.

Sessioni di lezioni per aiutare a sviluppare marketplace alternativi per iOS.

Inoltre, viene anche specificato che “gli sviluppatori che hanno accettato i nuovi termini commerciali possono ora utilizzare le nuove funzionalità di App Store Connect e dell'API App Store Connect per impostare la distribuzione del marketplace e le app marketplace, e utilizzare TestFlight per testare in beta queste funzionalità”. TestFlight supporterà anche le app che utilizzano i motori di browser alternativi (un’altra novità inclusa in iOS 17.4) e pagamenti alternativi tramite fornitori di servizi di pagamento e collegamenti esterni alle pagine web.

Secondo quanto emerso, Apple dovrebbe lanciare iOS 17.4 il prossimo marzo.