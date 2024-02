Apple testa la nuova app Ask: un chatbot come ChatGPT aiuterà l'assistenza ai clienti

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo parlato dell’IA che può animare le immagini sviluppata da Apple. A quanto pare i piani per il 2024 di Apple di estendere l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a tutti i propri prodotti abbracceranno anche l’assistenza clienti.

Secondo quanto riportato da MacRumors, il colosso di Cupertino starebbe testando internamente un nuovo strumento simile a ChatGPT che consentirà ai dipendenti di offrire supporto più rapido agli utenti. Lo strumento è chiamato “Ask” ed è in grado di generare automaticamente risposte alle domande tecniche ricevute dai clienti, consentendo quindi ai Genius ed i responsabili del customer care di girarle ai clienti.

“Ask” a quanto pare si baserà su un modello che sarà addestrato con tutta la documentazione ufficiale di Apple e sulla knowledge interna. Interessante anche il fatto che coloro che avranno accesso a questo tool potranno valutare la risposta come “Utile” o “Non utile” e potranno porre fino a cinque domande aggiuntive. In questa fase però “Ask” sarà disponibile solo per un numero ristretto di consulenti, ma in futuro è in programma l’espansione sulla base dei feedback ricevuti.

Apple a quanto pare starebbe incoraggiando il personale che lavora all’assistenza di utilizzare “Ask” piuttosto che i motori di ricerca tradizionali o di consultare i consulenti senior, dal momento che lo vede come uno strumento utile per risolvere anche problemi complessi o non familiari.