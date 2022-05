Apple, testa a testa sul mercato: ecco quale compagnia l'ha superata

Dopo aver toccato lo storico traguardo dei 3000 miliardi per Apple, il Colosso di Cupertino ha continuato a condurre in solitaria sul mercato fino alle ultime settimane. Nell'ultimo periodo, infatti, Apple ha subito un momento di flessione, cedendo il fianco a un altrettanto storico sorpasso.

A superarla è stato il gigante petrolifero Saudi Aramco che, attualmente, può essere considerato come la compagnia di maggior valore al mondo in termini di Market Cap.

La rincorsa va avanti già da tempo ma, dopo la seduta di mercoledì 11 maggio 2022, in cui Apple ha perso il 5% a New York, la compagnia nazionale saudita degli idrocarburi ha preso il volo piazzandosi ai vertici del mercato con i suoi 2,43 mila miliardi di dollari, contro i 2,38 di Apple.

Dopo le vette storiche di inizio 2022, Apple ha continuato gradualmente a scendere fino ai valori attuali, facendo in qualche modo da specchio all'intero settore Tech (tra l'altro, sapete per caso cosa si intende per Big Tech?), in lieve crisi dopo il boom avvenuto nel corso delle prime fasi della pandemia, in cui la corsa all'aggiornamento tecnologico per sopperire alla necessità di lavorare o studiare da casa hanno fatto registrare record su record.

Un calo nella fiducia nel settore per sopperire alle problematiche logistiche e di approvvigionamento sarebbe alla base di questo lieve declino. Dall'altra parte, invece, il fattore cruciale che ha determinato questo boom di Aramco è da ricercare nel prezzo crescente del petrolio.