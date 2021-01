Apple starebbe testando il display pieghevole: novità anche per i Mac M1

In seguito alla pioggia di novità di qualche giorno fa, torniamo a parlare su queste pagine di Apple. Infatti, sono emerse ulteriori informazioni in merito ai piani dell'azienda di Cupertino, sia relativamente ai futuri iPhone che per quel che concerne i Mac M1.

Partendo dal primo, stando anche a quanto riportato dal Business Insider, la società di Tim Cook sarebbe intenzionata ad adottare un display pieghevole per i suoi prossimi smartphone. Il report originale arriva da Bloomberg e lascia intendere che Apple abbia già iniziato i primi lavori affinché il suo progetto diventi realtà. Non ci sono tuttavia ulteriori informazioni, se non il fatto che l'azienda di Cupertino avrebbe già prodotto dei display di test interni per valutare se vale la pena percorrere questa strada. In ogni caso, l'iPhone pieghevole sembra ancora essere in una fase iniziale, quindi probabilmente ci vorrà qualche anno per vederlo come si deve (sempre se Apple deciderà di produrlo).

Per quel che riguarda, invece, i Mac M1, stando anche a quanto riportato da The Verge e iDownloadBlog, la società di Cupertino starebbe impedendo agli utenti che dispongono di un Mac M1 di effettuare il sideload delle app per iPhone. In parole povere, in precedenza la community era riuscita a trovare dei metodi non ufficiali per installare alcuni software, non espressamente pensati per la piattaforma, senza passare per il negozio digitale ufficiale di Apple. Ora, invece, sembra che l'azienda di Tim Cook sia corsa ai ripari e consenta agli utenti di installare applicazioni solamente dal Mac App Store.