Apple ha testato un iPad di plastica: così Cupertino voleva abbattere i prezzi

Apple ha lanciato iPad 10 una settimana fa, rinnovando la sua lineup di prodotti entry-level con un dispositivo completamente nuovo, dotato di una scheda tecnica e di un design "Premium" che strizzano l'occhio ad iPad Air. Tuttavia, stando ad una nuova indiscrezione, i programmi originali di Cupertino erano ben diversi.

Il portale coreano WCCFTech, infatti, riporta che Apple aveva pensato a un iPad con chassis in plastica, che avrebbe sostituito i materiali più "Premium" poi definitivamente usati sugli iPad "base" di nuova generazione, come l'alluminio. L'idea alla base dell'uso della plastica era ovviamente che essa sarebbe stata meno costosa del metallo, riducendo ulteriormente il prezzo del device.

Addirittura, pare che Apple avrebbe pensato ad una combo di iPad e tastiera in plastica, da vendere come una sorta di "pacchetto unico" al modico prezzo di 500 Dollari, o persino qualcosa in meno. Con ogni probabilità, Apple potrebbe aver inizialmente optato per questa scelta sapendo che iPadOS e macOS si avvicineranno sempre di più nei prossimi anni: dotare anche l'iPad entry-level di una tastiera, infatti, potrebbe significare farne un vero e proprio ibrido low-cost tra un tablet e un laptop, perfetto per gli studenti.

Inoltre, unire tra loro iPad e tastiera in uno stesso bundle permetterebbe a Cupertino di prendere le distanze dai principali competitor, come Samsung e Google, che hanno adottato vie completamente diverse per i propri device. Il colosso coreano, per esempio, continua a offrire un gran numero di accessori inclusi nella confezione dei suoi tablet, ma non le tastiere; al contrario, Google vorrebbe rendere il suo Pixel Tablet un dispositivo per la smart home quando non viene usato come tablet vero e proprio.