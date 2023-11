Apple tiene il 26% delle entrate pubblicitarie di Google su Safari: i segreti dell'accordo

Il processo dell’Antitrust contro Google negli USA si sta rivelando una miniera d’oro per le informazioni non annunciate dalla società americana. Un testimone, durante il dibattimento in corso, si è lasciato sfuggire la percentuale che Google riconosce ad Apple per restare il motore di ricerca predefinito su Safari.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, e ripreso anche da altre testate del settore, il professore Kevin Murphy dell’Università di Chicago si sarebbe lasciato sfuggire che Google concederebbe ad Apple di trattenere il 36% dei ricavi pubblicitari generati tramite il browser Safari. Il numero fino ad ora era segreto, in quanto Google ha fatto di tutto per non divulgarlo, ed a dimostrazione di ciò c’è anche la reazione dell’avvocato del motore di ricerca John Schmidtlein, che secondo Bloomberg “ha rabbrividito quando Murphy ha pronunciato tale numero”.

The Verge ha provato a contattare Google ed Apple per ottenere qualche commento in merito, ma chiaramente le due società hanno preferito non rispondere.

Sempre nel corso del processo in corso, qualche giorno fa è emerso che Google paga ad Apple 20 miliardi di Dollari all’anno per essere il motore di ricerca predefinito di iOS. Dalla documentazione però è anche stato svelato che Google ha chiesto ad Apple di preinstallare la sua app su iOS, ricevendo però come risposta un sonoro no da parte del CEO della Mela Tim Cook, da sempre contrario a pratiche di questo tipo.